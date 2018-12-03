Şanlıurfa Kitap Fuarı Yoğun Katılımla Sona Erdi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı son gününde de yoğun ilgi gördü.
Fuarın son gününde de stantları ziyaret eden Vali Abdullah Erin
, "Kitap fuarı son bir yıl içerisinde düzenlenen en faydalı etkinliklerden bir tanesidir. Fuarın düzenlenmesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın çok büyük katkıları var. Fuar Şanlıurfa'ya yakışır bir şekilde düzenlendi. Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir fuar oldu. Şanlıurfa kitap okuma ve eğitim alanında büyük eksiklikleri olan illerimizden bir tanesi. Hükumetimiz son 15 yıldır Şanlıurfa'daki eğitim alanındaki eksiklikleri gidermek adına çalışmalar yapıyor. Sadece hükumetin yaptığı yatırımlarla halledilebilecek bir konu değil. Yerel yönetimlerimiz, kamu idarelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyet ve etkinlikleri ile bu alanda çalışmaları gerekiyor" diye konuştu.
Öte yandan fuarda imza günü düzenleyerek sevenleri ile buluşan yazarlar da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine organizasyonundan dolayı teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:07