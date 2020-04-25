Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ŞANLIURFA Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi

Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildiŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan ve 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Davut Sana gözyaşları arasında toprağa verildi.

25.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:49
Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan ve 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 yaşındaki Davut Sana gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü meydana gelen olayda, evlerinin önünde oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste müdahale edilen çocuklardan ağır durumda olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
Köpeklerin arasında kalan ve yüzü ile vücudunda derin yaralar oluşan Davut Sana, saldırıdan 11 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Davut'un cenazesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda yakını ve Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'nin katıldığı cenaze töreni ile Viranşehir Belediye Mezarlığı'nda, toprağa verildi. ŞANLIURFA Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57’lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
CHP’li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon’dan ayrıldığına bin pişman Haberler
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Haberler››Güncel››ŞANLIURFA Köpek saldırısı sonucu ölen 2 yaşındaki Davut toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Haber 19:22: Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: "Günlük kaybımız 120-150 milyon manat" - Haber 19:20: Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Haber 19:18: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Haber 19:18: Bakan Koca: "Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bini geçti. - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 14:12: Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı - Magazin 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber