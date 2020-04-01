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Şanlıurfa koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa Valiliği, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattığı "Sosyal Yardım Paketi" ödemelerinin başladığını bildirdi.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
Şanlıurfa koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa Valiliği, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattığı "Sosyal Yardım Paketi" ödemelerinin başladığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal Yardım Paketi" ile gerekli şartları taşıdığı daha önceden belirlenmiş olan hanelere biner TL destek ödemesi yapmaya başlandığını hatırlatıldı.
Ödemelerin bugün itibariyle PTT aracılığıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlenmiştir. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini PTT şubeleri ve PTT ATM'lerinden tahsil edebileceklerdir. PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecektir. İşlemlerini internet veya ATM'den yapamayan vatandaşlarımızın PTT şubelerinde oluşturabileceği yoğunluğun önüne geçilebilmek amacıyla belirtilen ödeme gününden önce ödeme yapılmayacaktır. Destek Programı kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri 6 ay süre ile hesaplarda tutulacaktır. Bu sebeple vatandaşlarımızın yardımlarını almak için sabırlı davranmalarını ve bütün vatandaşlarımızın sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Güncel
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