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Şanlıurfa kuzey makedonya kültür bakanı, göbeklitepe'de

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, Göbeklitepe'deŞANLIURFA'ya gelen Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

19.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:41
Kuzey Kültür Bakanı, 'de
ŞANLIURFA'ya gelen Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında geldiği 'da, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Göbeklitepe'yi gezdi. Göbeklitepe hakkında ilgililerden bilgi alan İsmaili, ilk kez geldiği Şanlıurfa'dan ve Göbeklitepe'den etkilendiğini söyledi.
Türk kültürünü dünya çapında tanıtma ve kültürleri birbirine yakınlaştırma anlamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiğine işaret eden İsmaili, ülkesinde açılan Türkçe kurslarında kursiyer sayısının 5 bine ulaştığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü
Kültür sanat alanında yapılan tüm çalışmalar zaten birbirine yakın olan iki kültürün daha da yakınlaşmasını ve iş birliğinin derinleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu ziyaret kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin kültür merkezini açma imkanımız oldu. İş birliği kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 15'inci yüzyıldan kalma Osmanlı eseri Kurşunlu Han, Türkiye'ye tahsis edildi.
Şanlıurfa kuzey makedonya kültür bakanı, göbeklitepe'de

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Makedonya, Güncel

Kaynak: DHA


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