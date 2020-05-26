ŞANLIURFA Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı

Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralıŞANLIURFA'da, seyir halindeyken lastiği patlayan ve alev alan saman yüklü TIR'ın sürücüsü Ramazan Açar yaralandı.

26.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:33
Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı
ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken lastiği patlayan ve alev alan saman yüklü TIR'ın sürücüsü Ramazan Açar yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Birecik yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Açar yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü TIR, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alevler, TIR'da bulunan saman balyalarına da sıçradı. TIR'ın her yerini saran yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangında sürücü Ramazan Açar ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Açar, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ŞANLIURFA Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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