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Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

28.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:28
Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep , Şanlıurfa , Malatya ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği, tedbirler kapsamında yapılması zorunlu olan toplantıları telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.
Merkez Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da koronavirüs salgını kapsamındaki önlemler kapsamında yoğun çaba ve mesai harcayan personele 500 lira vefa ikramiyesi verileceğini bildirdi.
Suruç ilçesinde evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan yasağa uymayan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya
Malatya'daki denetimlerde tıbbi maske ürünlerinde yüksek fiyat artışı yapan bir iş yeri hakkında "fiyatları etkileme" kapsamında adli işlem yapıldı.
İzzetiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde üretim izni olmayan bir firmaya ait 86 adet 1 litrelik el dezenfektanına, Yeni Hamam Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan denetimlerde ise üretim izni bulunmayan bir firmaya ait 65 adet 1 litrelik el dezenfektanı ile bin 250 adet faturasız tıbbi maskeye el konuldu.
Kahramanmaraş
Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Hopurlu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Elif Arık'ın çocuklarının eğitim için talep ettiği televizyon isteği yerine getirildi.
Türkoğlu Belediyesi Vefa İletişim Birimini arayan Arık, mevcut televizyonunun yandığını ve çocuklarının uzaktan eğitim için EBA TV'yi izleyemediğini belirtti. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 3 öğrencisi bulunan Arık ailesine televizyon yardımı yaptı.
Anne Arık, çok mutlu olduğunu belirterek. "Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a ve devletimize Allah'ım kolaylıklar ve başarılar versin. Artık çocuklarım uzaktan eğitimi evimizde alacaklar." dedi.
Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tedbirler kapsamında 112 Acil Servis ekiplerince kullanılan ambulansları dezenfekte etti.
Kentte ayrıca "Gönül Seferberliği" projesi kapsamında 90 kişilik bir otel, sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

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