ŞANLIURFA Maske denetiminde 114 kişiye para cezası kesildi

Maske denetiminde 114 kişiye para cezası kesildi

ŞANLIURFA'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 150 polisle maske denetimi yapıldı. Denetimde maske takmayan 114 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son günlerde ciddi oranda vaka artışının yaşandığı kent merkezinde yaklaşık 150 polisin katılımıyla maske denetimi yaptı. Kent merkezindeki kafe, restoran, lokanta ve iş yerlerinin yanı sıra ana cadde ve sokaklarda yapılan denetimde maske takmayan 114 kişiye para cezası kesildi.