ŞANLIURFA Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı

Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındıŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin maskesiz gezenleri uyarması üzerine çıkan tartışmada ekiplere mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

04.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:21
Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin maskesiz gezenleri uyarması üzerine çıkan tartışmada ekiplere mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre mahallede yürüyen ve ismi öğrenilmeyen 1 kişiye maske takmadığı için uyarıda bulundu. Polis ile uyarıda bulunulan kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kişinin yakınlarının da dahil olması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemette bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. ŞANLIURFA Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ŞANLIURFA Maske uyarısı yapan polise mukavemet eden 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:23: İhvan, Sisi'nin meşruiyetini tanımayı "hiçbir surette" kabul etmediğini açıkladı - Haber 01:20: Son dakika haber | Şereflikoçhisar'da 11 bin litre 'kaçak akaryakıt' ele geçirildi: 3 gözaltı - Haber 01:19: Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı - Haber 01:17: Adana'da 3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması - Haber 01:12: Şehit polisin kardeşi, koronavirüs tedbirleri altında evlendi - Haber 23:59: Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu - Haber 23:12: Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi - Haber 17:32: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı - Ekonomi 17:21: Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu - Haber