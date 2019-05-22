Şanlıurfa Mayınlı Arazide Çıkan Yangın 5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kaynak: DHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırı hattındaki mayınlı arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İlçenin Suriye sınırındaki mayınlı bölgede kuru otlar, tutuştu. Atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi askerler, TOMA ile yaptı. İhbar üzerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, arazinin mayınlı olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürdü.