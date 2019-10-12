Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.

12.10.2019 14:13Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli 28 ildeki 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapmasında, yapılan ara yakalamalarda 35 şüpheli suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. 28 farklı ildeki toplam 70 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı, mağdurların 8 milyon 657 bin 563 TL maddi zarar önlendi. Soruşturma dosyası kapsamında toplamda 79 zanlı "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:59 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
15:55 Havan mermisi otomobile isabet etti
15:46 Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
15:45 Japonya 5.7 ile sallandı
15:43 Otomobil alev alev yandı
15:46 - Konyalı şehit son yolcuğuna uğurlandı- Şehidin sosyal medya paylaşımı yürek burktu
15:29 Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi adliyeye sevk edildi
12.10.2019 16:07:27