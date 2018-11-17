Şanlıurfa Merkezli 6 İlde Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 50 şüpheli gözaltına alındıOperasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıMağdur vatandaşların döviz, altın ve TL olarak toplam 1 milyon 300 bin TL zararı önlendiYapılan aramalarda 2 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 36 adet cep telefonu, 45 adet telefon kartı, 39 bin TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'daki bir çetenin, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları telefon yoluyla dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğünce "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" operasyonu başlatıldı.31 tutuklamaŞanlıurfa, İstanbul, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Siirt'te 13 Kasım 2018'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla toplam 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.1 milyon 300 bin TL zarar önlendiŞahısların üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 36 adet cep telefonu, 45 adet telefon kartı, 39 bin TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdur vatandaşların döviz, altın ve TL olarak toplam 1 milyon 300 bin TL zararı önlendi.