17 Kasım 2018, 17:46

Şanlıurfa Merkezli 6 İlde Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 50 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Mağdur vatandaşların döviz, altın ve TL olarak toplam 1 milyon 300 bin TL zararı önlendi Yapılan aramalarda 2...

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 50 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Mağdur vatandaşların döviz, altın ve TL olarak toplam 1 milyon 300 bin TL zararı önlendi
Yapılan aramalarda 2 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 36 adet cep telefonu, 45 adet telefon kartı, 39 bin TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'daki bir çetenin, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları telefon yoluyla dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğünce "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" operasyonu başlatıldı.
31 tutuklama
Şanlıurfa, İstanbul, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Siirt'te 13 Kasım 2018'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla toplam 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 milyon 300 bin TL zarar önlendi
Şahısların üzerlerinde, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 36 adet cep telefonu, 45 adet telefon kartı, 39 bin TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdur vatandaşların döviz, altın ve TL olarak toplam 1 milyon 300 bin TL zararı önlendi. Şanlıurfa
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46



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