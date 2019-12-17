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Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.

17.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:35Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
FETÖ'ye yönelik merkezli , Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün ankesörlü, kontörlü telefon ile gizli haberleşme yöntemini kullandığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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