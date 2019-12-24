Haberler » Güncel » Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama - Haber

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:02 Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ soruşturmasına, 12 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince , Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve 'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü muvazzaf üsteğmen ve 17'si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı.



Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26   Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
13:26   Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti - Haber
13:26   DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
13:26   Nijerya'da 137 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber
13:26   Kahramanmaraş'ta ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:31:00