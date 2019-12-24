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Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması" operasyonunda 12 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

24.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:31
merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasıyla" ilgili soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve 'de gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli 9 ilde 17 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün

Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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