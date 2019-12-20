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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:20 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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