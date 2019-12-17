Haberler » Güncel » Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Haber

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:03Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örğütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette götürüldü.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı - Haber
20:33 Bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
20:32 ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber
20:31 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Haber
20:27 Cizre'de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:48:30