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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

22.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:20Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin, ve Gaziantep'te belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen, emekli ve muvazzaf 12 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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