Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Haberler

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

27.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da 20 Aralık'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:42   İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Haberler
17:42   Yerli otomobile sosyal medya kullanıcılarının ilk tepkileri - Haberler
17:30   Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü - Haberler
17:30   Yenişehir sabah çorbasında buluştu - Haberler
17:29   İnegöl'de gergin gece davası devam ediyor - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:44   Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Haberler
27.12.2019 17:53:25