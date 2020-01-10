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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.

10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:19Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alında.

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile İstanbul ve Mersin'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, polis ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet götürüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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