Haberler » Güncel » Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haber

Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:28Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:35:24