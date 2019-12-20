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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:12 Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir kısmı aktif, bir kısmı meslekten ihraç edilmiş 5'i polis memuru, 2'si öğretmen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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