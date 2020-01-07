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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:24 Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa, Kars, Mardin, Hatay, Bingöl, Ordu, Şırnak, Kocaeli ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda bazıları açığa alınmış 1 üsteğmen, 1 teğmen, 10 astsubay ve 1 uzman çavuş ile 1 sivil şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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