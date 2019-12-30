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Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

30.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:58 Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Aralık'ta, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i polis, 1'i öğretmen 6 şüpheli tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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