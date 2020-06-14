Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesi çökertildi

Ankara polisi, 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlıları yakalamasının ardından, Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesini çökertti.

14.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:28
Ankara polisi, 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlıları yakalamasının ardından, Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" çetesini çökertti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Son olarak 83 yaşındaki bir kadının 500 bin lira değerindeki altın ve dövizini çalan zanlılar, polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalandı. Yaşlı kadına çalınan altınları ve dövizleri teslim edildi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki sorgularında birlikte hareket ettikleri suç örgütünün nasıl çalıştığını ve örgütün tepe kadrosundakilerin isimlerini itiraf etmeleri üzerine ekipler, tekrar çalışma başlattı.
Örgütün Şanlıurfa'da çağrı merkezini andıran bir adresten telefonla arayıp ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları ve türlü bahanelerle vatandaşların paralarını aldıkları tespit edildi.
Bunun üzerine ekipler, kendi aralarında mail yoluyla iletişim kuran 4 şüpheliye yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, uçakla Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan çalışmalar ve çapraz sorgu neticesinde 9 ayrı olay aydınlatıldı.
Şanlıurfa merkezli "Matadorlar" olarak adlandırılan çetenin üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa merkezli ’Matadorlar’ çetesi çökertildi

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Haberler››Güncel››Şanlıurfa merkezli 'Matadorlar' çetesi çökertildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm - Haber 13:52: Mali'de 2 BM görevlisi öldürüldü - Haber 13:51: Başkan Asya, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü kutladı - Haber 13:51: Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haber 13:51: Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi - Haber 13:13: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı - Haber 11:59: Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı - Haberler 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler