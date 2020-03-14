Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama - Haberler

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:21
Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı: 15 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 3 ilde, örgütlü oto hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çalıntı, hacizli, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş veya silinmiş 54 araç ile ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen yaklaşık 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Haberler
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor