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ŞANLIURFA Müzisyen çiftten sosyal medyada santur ve tef ile konser

Müzisyen çiftten sosyal medyada santur ve tef ile konserŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle evde kalan santur sanatçısı Sedat Anar, sosyal medya hesabından verdiği konser ile beğeni topladı.

11.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:55
Müzisyen çiftten sosyal medyada santur ve tef ile konser
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle evde kalan santur sanatçısı Sedat Anar, sosyal medya hesabından verdiği konser ile beğeni topladı. Sanatçıya eşi Damla Anar da tef çalarak, eşlik etti.
İran'da aldığı santur eğitiminin ardından Türkiye'ye gelen Sedat Anar, doğup, büyüdüğü Halfeti ilçesinde eşi Damla Anar ile koronavirüs tedbirlerine uyarak, evde kaldı. Sanatçı Adar, 'Evde kal konser sana gelsin' sloganı ile sosyal medyadan takipçilerine canlı yayınla konser verdi. Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın eserlerini santurla çalan ve seslendiren Anar'a eşi de tef çalarak, eşlik etti. ŞANLIURFA Müzisyen çiftten sosyal medyada santur ve tef ile konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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