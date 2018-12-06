Şanlıurfa'nın Değerleri Pullarda Yaşatılacak

06 Aralık 2018 Perşembe 12:48



06 Aralık 2018 Perşembe 12:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve turistik bölgeleri ile isot, fıstık ve kelaynak gibi yöresel değerlerini bastırdığı pullarla tanıtacak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tanıtımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, PTT'ye üzerinde Göbeklitepe, Harran, Halfeti, Takoran Vadisi ve Balıklıgöl'ün yanı sıra isot, fıstık ve kelaynak gibi 18 yöresel değerin yer aldığı 20 bin 550 pul bastırdı.Pullar, PTT Başmüdürü İsmail Çizikçi ile PTT Pazarlama ve Satış Müdürü Faik Deniz tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar'a teslim edildi.Pulları inceleyen Açar, Şanlıurfa'nın tanıtımı için önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını söyledi.Kentin tanıtımını her alanda yapmaya çalıştıklarını belirten Açar, "12 bin yıllık geçmişe sahip, tarihi ve nice değerleriyle dünyada eşi benzeri bulunmayan Şanlıurfa'mızı her alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu tanıtım çalışmalarından biri olan PTT pullarımızı başmüdürümüzden teslim aldık. İlerleyen yıllarda bu çalışmalarımızın çok güzel dönüşleri olacaktır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Pulların, belediyenin posta işlerinde kullanılacağı belirtildi.