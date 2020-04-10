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Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

10.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:36
Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Mehmet Canpolat,mesajında, İstiklal Madalyası'na sahip şanlı şehir Şanlıurfa'nın, vatan toprağına o gün sahip çıktığı gibi bugün de aynı heyecan ve yüreklilikle sahip çıkmaya devam ettiğini belirtti.
Kendilerinden önceki nesillerin emanetini gelecek nesillere aynı gurur ve bilinçle taşıyacaklarını vurgulayan Canpolat, şöyle devam etti:
"İman ve inancın müddeti yoktur. Buna inanan her bir birey olarak, her 11 Nisan bize zaferin ancak sabır, inanç, vefa, hürmet, dua, görev bilinci ve cesaret ile kazanılabileceğini yeniden hatırlatır ve yeniden öğretir. 100 yıldan bu yana olduğu gibi daima birlikte başaracak, paylaşacak, zaferler yazacağız. Bu doğrultuda Şanlıurfamızın, şanlı zaferine ulaşmak uğruna can veren tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız tüm gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Şanlı ilimizin şanlı gününü yürekten kutluyor, saygılar sunuyorum."
Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli de 100 yıl önce ecdadın elde ettiği şanlı bir zaferin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.
11 Nisan 1920 gününün Şanlıurfa'da inancın, kararlılığın ve cesaretin vuku bulduğu, milletin kendi çabalarıyla düşmanı şehirden kovduğu kutlu bir gün olduğunu belirten Baydilli, "Ecdadımızın bağımsızlık mücadelesini kazandığı bu günü her yıl olduğu gibi bu yıl da hatırlıyor ve şanlı ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun, bu uğurda şehit olanların şehadetlerini kabul etsin. Biz de bu şanlı ecdadın torunları olarak onların düşman elinden adeta dişleriyle söküp aldığı kentimizi en iyi yerlere getirmek, kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Karaköprü, Haliliye, Güncel
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