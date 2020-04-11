Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:30
Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erin, mesajında, Şanlıurfalıların ortaya koyduğu mücadele, cesaret ve azimle önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgal ettiği şehrini, Onikilerin liderliğinde örgütlenerek düşman işgalinden kurtararak her türlü övgüyü ve takdiri hak eden bir millet olduğunu belirtti.
Kurtuluş etkinliklerinin, küresel salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ertelendiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:
"İnsanların bir araya gelmesinin engellenmesine yönelik bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, bu yıl gerçekleştirmeyi çok arzuladığımız kutlamaları maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ancak bunun heyecanını tüm Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaşadığının farkındayız. Şanlıurfa'nın işgalden kurtarılması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Şanlıurfalı kardeşlerime en samimi duygularımla saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'nın düşman işgalindan kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Sakarya Emniyet Müdüründen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan çocuğa sürpriz - Haber 11:06: Trakya'da "koyun kırkma telaşı" başladı - Haber 11:06: Başkentte sokağa çıkma yasağının ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı - Haber 11:04: MTÜ'den online eğitim rehberi - Haber 11:04: Mardin'de firari hükümlü yakalandı - Haber 11:03: Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin