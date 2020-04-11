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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla selalar okundu, top atışı gerçekleştirildi.

11.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü
Şanlıurfa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla selalar okundu, top atışı gerçekleştirildi.
Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali" kapsamında, kentteki tüm camilerde sela okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.
Ayrıca, şehrin 4 hakim noktasında, temsili 100 pare top atışı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarında top atışlarını izlerken Urfa kurtuluşunu temsilen çalınan türküleri dinledi.
Yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenirken bazı etkinlikler ise yerel televizyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Güncel
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