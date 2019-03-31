Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Kuş kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Kuş 82 bin 397, Saadet Partisi adayı Halil Yiğit 25 bin 124, İYİ Parti adayı Murat Demirkan 1698 oy aldı.Kuş'un öz geçmişi1977 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet Kuş, ilkokulu kentte, orta ve lise eğitimini ise Eskişehir'de tamamladı. 2004 yılında AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Kuş, evli ve 4 çocuk babasıdır.