31 Mart 2019, 22:14
»»

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şeref Albayrak kazandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şeref Albayrak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şeref Albayrak 10 bin 198, HDP adayı Abdurrahman Çiftçi 6 bin 435, Saadet Partisi adayı Kemal Ayhan 282 oy aldı.

-Albayrak'ın öz geçmişi

1985 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Şeref Albayrak, ilk, orta eğitimini Oltu ilçesinde, lise eğitimini ise Aydın'ın Kuyucuk ilçesinde tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesini bitiren Albayrak, 2010 yılında kaymakamlığa başladı. Albayrak 2013-2016 yılları arasında Denizli'nin Çameli Kaymakamlığı görevinde bulundu. 2016 yılında ise Halfeti Kaymakamlığına atanan ve evli olan Albayrak, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan ilçede Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Şeref Albayrak, AK Parti, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
Kaynak: AA