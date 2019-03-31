Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Şanlıurfa
'nın Karaköprü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Metin Baydilli
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Baydilli 45 bin 468, Saadet Partisi
adayı Essum Aslan
32 bin 107, İYİ Parti
adayı Yunus Çoban
961 oy aldı.
-Baydilli'nin öz geçmişi
1985 yılında Şanlıurfa'da doğan Metin Baydilli, ilk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Erken yaşlarda iş hayatına atılan Baydilli, 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarında görev alan Baydilli, daha sonra siyasi hayata atıldı. 2010-2015 yılları arasında AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Metin Baydilli, 2015 yılından beri Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Avukat olan Baydilli, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA