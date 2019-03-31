31 Mart 2019, 21:12
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Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Baydilli kazandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Baydilli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Baydilli 45 bin 468, Saadet Partisi adayı Essum Aslan 32 bin 107, İYİ Parti adayı Yunus Çoban 961 oy aldı.

-Baydilli'nin öz geçmişi

1985 yılında Şanlıurfa'da doğan Metin Baydilli, ilk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. Erken yaşlarda iş hayatına atılan Baydilli, 2018 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarında görev alan Baydilli, daha sonra siyasi hayata atıldı. 2010-2015 yılları arasında AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Metin Baydilli, 2015 yılından beri Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Avukat olan Baydilli, evli ve 2 çocuk babasıdır. Karaköprü, Metin Baydilli, AK Parti, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA