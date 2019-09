Şanlıurfa'nın lezzetleri ve müziği bu festivalde buluşacak

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan Şanlıurfa , "Kadim lezzetlerde buluşalım" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali" (URFEST) ile damaklara, sıra gecesiyle de kulaklara hitap edecek.Şanlıurfa'nın kültürünü ve farklı lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan festival, bu yıl 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek."Kadim lezzetlerde buluşalım" temasıyla düzenlenecek festivalde açılacak 100 stantta misafirler, kente özgü lezzetleri tatma şansı yakalayacak.Göbeklitepe ve isot fotoğraf sergisi, sıra gecesi ekiplerinin de sahne alacağı halk konseri, isot yeme yarışması, en güzel isot yarışması, çiğ köfte yarışması gibi çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği festival, üç gün boyunca gastronomi meraklılarına unutamayacakları lezzetler sunacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, daha önce Şanlıurfa İsot Festivali olarak düzenlenen etkinliğin ismini ekleme yaparak Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali olarak değiştirdiklerini söyledi.Festivalde Şanlıurfa lezzetlerini ve üretilen ürünleri ön plana çıkarmak istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:"Kentimizle özdeşleşen bu ürünlerimiz yerinde görülebilecek ve tadına bakılacak. Bu lezzetlerimiz tarihten gelen lezzetlerimizdir. Şanlıurfa isotumuz da dünyada en tatlı isot olarak tasvir edilir. 'Kendisi acı ama bu kadar tatlı olabilir mi?' diyebileceğimiz bir isot. Şanlıurfa'ya ait 28 ürünümüz tescilli yani coğrafi işaret belgesi var. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Türkiye'nin en çok fıstık üreten şehriyiz, en güzel isotunu üreten şehriyiz, keten köyneği incirimiz var. Bu ürünleri yerinde yemek daha güzel olacak.Festival kapsamında isot yeme ve güzel çiğ köfte yoğurma yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerimiz olacak."Zeynel Abidin Beyazgül, kente ait bütün ürünlerin festival kapsamında kurulacak stantlarda sergileneceğini, festivale katılan kişilerin dolu dolu 3 gün geçireceğini belirtti."Tüm vatandaşlarımızı Şanlıurfa'ya festivale bekliyoruz"Festival kapsamında kentle özdeşleşen türkülerin de sanatçılar tarafından seslendirileceğini anlatan Beyazgül, "Yaklaşık 100 civarında reyonumuz olacak ve bu reyonlarda Şanlıurfa'ya ait her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca akşamları da sanatçılarımız festivali renklendirecek. Festivalimizde Şanlıurfa'ya ait her şey olacak yani yok yok. 365 gün bulamadığınız, göremediğiniz her şeyi bulmak istiyorsanız festivalimize gelin. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı Şanlıurfa'ya festivale bekliyoruz." diye konuştu.Stantların açılmasıyla başlayacak festival, 13 Ekim'de Mahmut Tuncer konseriyle sona erecek.