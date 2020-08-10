Şanlıurfa'nın sevilen hayırsever ismi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da 72 yıllık hayatı boyunca ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan ve Aziz Hoca olarak bilinen Abdulaziz Kutluay, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 72 yıllık hayatı boyunca sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan ve birçok dini eseri olan Abdulaziz Kutluay, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yardımsever kişiliğinin yanı sıra gönüllü olarak camilerde imamlık yapan Kutluay, son olarak Şanlıurfa Aşevi Derneğinin başkanlığını yürütüyordu.

Ölümüyle Şanlıurfa'da herkesi üzüntüye boğan Kutluay'ın cenazesi, Eyyüp Peygamber Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye akrabaları ile yüzlerce seveni katıldı. - ŞANLIURFA