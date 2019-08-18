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Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

18.08.2019 19:26
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Genel

Kaynak: İHA

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