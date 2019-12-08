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Şanlıurfa'nın turizm merkezi Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, hafta sonları farklı illerden gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

08.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:59Şanlıurfa'nın turizm merkezi Halfeti'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te "sakin şehir" ağına dahil edilen 'nın ilçesi, hafta sonları farklı illerden gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle öne çıkan Halfeti, yurt genelinde havaların soğumaya başladığı bu dönemde uygun iklimiyle misafirlerine güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.
Bölgeye gelenler Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp, tekne turlarıyla da bölgenin güzelliklerini keşfediyor.
"Güneydoğu'nun saklı cenneti" olarak da adlandırılan bölgede, su altında kalan caminin minaresi ziyaretçilerin başlıca uğrak noktası oluyor.
Aralık ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının hafta sonu 13-14 derecelerde seyrettiği Halfeti'de ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekme imkanı buluyor.
İstanbul'dan hafta sonu tatili için Halfeti'ye gelen ve tekne turuna katılan Hümam Özkara, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği bölgeden çok etkilendiğini belirterek, "Gerçekten çok sakin bir şehir. İnsan burada huzur buluyor. Burayı herkes mutlaka görmeli." diye konuştu.

Birecik Barajı, Şanlıurfa, Halfeti, Huzur, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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