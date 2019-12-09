Haberler » Güncel » Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı - Haber

Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.

09.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:41
Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin organize ettiği tiyatro ve müzik dinletisinde toplanan bağışlar ile engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçları alınacak. 2 bin öğretmen ve idarecinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğretmenler, Engelli öğrencilerimiz için böyle bir gece ve programda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:59 Dışişleri bakanı çavuşoğlu insan hakları eylem planı'nın uygulanmasını ve raporlanmasını destekleme... - Haber
10:59 Ampute dansçı Derya, Moskova sanat festivalinde sahne aldı - Haber
10:58 Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı - Haber
10:58 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir... - Haber
10:58 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. - Haber
10:39 15 sene önce arkadaşının hediye ettiği tespih hayatını değiştirdi - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:03:36