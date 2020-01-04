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Şanlıurfa otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı 2 ölü, 12 yaralı

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı 2 ölü, 12 yaralıŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

04.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:25
Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı 2 ölü, 12 yaralı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı 2 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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