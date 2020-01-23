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Şanlıurfa otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybettiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi.

23.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:02
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Siverek yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akpirinç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, yola savrulan Akpirinç'i ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akpirinç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpirinç, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Akpirinç'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarmanın Akpirinç'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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