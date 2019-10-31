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Şanlıurfa otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

31.10.2019 22:04
Otomobilin çarptığı kadın öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevreyolu Hayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Açık, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hanım Açık, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Açık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şanlıurfa otomobilin çarptığı kadın öldü

Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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