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ŞANLIURFA Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef olduŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, deve sürüsüne çarptı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, deve sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 4 deve telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, deve sürüsüne çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürüdeki 4 deve de telef oldu. Sürücü ve yanında bulunan kişinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ŞANLIURFA Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, Güncel

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ŞANLIURFA Otomobilin çarptığı sürüden 4 deve, telef oldu

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