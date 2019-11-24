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Şanlıurfa otomobilin daldığı sürüdeki 70 koyun öldü

Otomobilin daldığı sürüdeki 70 koyun öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı.

24.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:40
Otomobilin daldığı sürüdeki 70 koyun öldü
ŞANLIURFA'nın ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken 70 koyun öldü.
Kaza akşam saatlerinde Siverek-- karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Avukat Adnan Yapıcı yönetimindeki 63 M 1247 otomobil yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan 70 koyun öldü. Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Yapıcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizledi. Ölen koyunların sahibi Nesip Baturalp, "Öğlen saatlerinde ahır kapısı açık kaldığı için sürümüz kaybolmuştu. Akşam saatlerinde sürüyü karayolu kenarında bulduk eve götürüyorduk. Yolun karşısına geçirmek için el feneri ile işaret ederek otomobilleri durdurduk ancak bir otomobil koyun sürümüze daldı ve 30 koyunum dışında hepsi telef oldu? dedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Şanlıurfa otomobilin daldığı sürüdeki 70 koyun öldü

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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