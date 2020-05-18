ŞANLIURFA Parmağına cıvata sıkıştı

Parmağına cıvata sıkıştıŞANLIURFA'da, Mehmet Halil T.?nin parmağında sıkışan cıvata, itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.

ŞANLIURFA Parmağına cıvata sıkıştı
18.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:30
Parmağına cıvata sıkıştı
ŞANLIURFA'da, Mehmet Halil T.?nin parmağında sıkışan cıvata, itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.
Esentepe Mahallesinde oturan Mehmet Halil T. (13), oyun oynadığı sırada parmağına taktığı cıvatayı çıkaramadı. Uzun süre çabalamasına rağmen başarılı olamayan Mehmet Halil T., ailesiyle birlikte Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada doktorların talebi üzerine acil servise gelen itfaiye ekipleri, Mehmet Halil T'nin parmağına sıkışan cıvatayı spiralle keserek çıkardı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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