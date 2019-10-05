Haberler » Yaşam » Haber

Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak

Çizgi dizi "Harika Kanatlar" Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.

05.10.2019 10:42Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak
Çizgi dizi "Harika Kanatlar"Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.

Eğitici ve öğretici içeriğiyle çocukların ilgisini çeken, ebeveynlerin de gönül rahatlığıyla izletebildiği Harika Kanatlar çizgi dizisinin sevilen karakterleri Şanlıurfalı miniklerle buluşacak.

Çocukların problem çözme, yardımlaşma, ekip çalışması gibi yeteneklerini geliştirici içeriklerle, her bölümünde farklı bir macerayla ekranlarda yer alan Harika Kanatlar karakterleri 12-13 Ekim tarihlerinde AVM'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Harika Kanatlar'ın sevilen karakterleri 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar günü, 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, 3 seans halinde Şanlıurfalı çocukları eğitici ve eğlenceli maceralarıyla kahkahalara boğacak.

Piazza Club Kart üyesi ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz olarak faydalanabileceği etkinlik sayesinde minikler keyifli bir hafta sonu geçirecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:01 Siyasi parti temsilcileri Vali Şentürk ile bir araya geldi
14:00 Bayırköy'de çevre temizleme çalışmaları
13:59 Vali Şentürk'ten iş dünyasına ziyaret
13:58 Bilecik'te okul servisleri denetlendi
13:08 Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi
12:42 Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu
11:49 Kuş, Evran Sanayi Sitesi'ni ziyarette bulundu