Şanlıurfa Piazza'da çizgi kahramanlar çocuklarla buluşacak

Şanlıurfalı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanları İbi ve Tosi ile Doru'yu minik ziyaretçileriyle buluşturacak.



Kentin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olarak her yaş grubuna özel etkinlikleriyle çekim merkezi olan Şanlıurfa Piazza, 6 Temmuz ile 10 Temmuz tarihleri arasında, her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de İbi ve Tosi'yi konuk edecek. AVM'nin minik ziyaretçileri televizyonda ilgi ile izledikleri çizgi film karakterleriyle hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerini destekleyen bilgilerle donatılacaklar. AVM, 11 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında ise yine her gün saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de seanslar halinde bu kez "Doru" ile unutulmaz tatil anıları yaşatacak. Çocukların sağlıklı gelişimi açısından her türlü unsura, konuşmalara ve senaryoya dikkat edilerek hazırlanan, şiddet içermeyen ve pedagoglar eşliğinde senaryoları hazırlanan çizgi film kahramanı Doru, çocukları hem eğlendirecek hem öğretecek.



Eğlence ve eğitimi bir arada bulunduran etkinlikleriyle çocukların sosyal gelişimine katkı sunan AVM'nin çocuklara özel etkinliklerine katılım ücretsiz olacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA