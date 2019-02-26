Şanlıurfa Piazza'da "Doğa Dostu" Alışveriş

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, poşetsiz alışverişi destekleyerek, doğanın korunmasına katkı sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.25 Şubat'ta başlayan ve 3 Mart tarihine kadar devam edecek olan kampanyada faydalanmak için aynı gün içinde toplamda 150 TL üzeri alışverişleri belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin Danışma Birimine başvurmak yeterli oluyor. Alışverişini belgeleyip, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club Kart başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilere hediye bez çantaları hemen teslim ediliyor. Her ziyaretçinin bir katılım hakkının bulunduğu kampanya ilk günden çevre dostu Şanlıurfalılardan yoğun ilgi gördü. Doğayı kirleten naylon poşetler yerine bez çantaları tercih eden Şanlıurfalılar, yaptıkları alışverişlerle hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor, hem de bez çanta ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor. - ŞANLIURFA