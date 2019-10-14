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Şanlıurfa Piazza'da sevimli kahramanlar çocuklarla buluştu

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "Harika Kanatlar"ın sevimli kahramanlarını minik ziyaretçileri ile buluşturdu.

14.10.2019 11:00Şanlıurfa Piazza'da sevimli kahramanlar çocuklarla buluştu
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "Harika Kanatlar"ın sevimli kahramanlarını minik ziyaretçileri ile buluşturdu.

Tüm dünyayı saran ve çocuklar tarafından çok sevilen çizgi dizi "Harika Kanatlar", eğitici ve öğretici içeriğiyle çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. AVM'nin zemin katındaki etkinlik alanında kurulan platformda, müzikal tadında bir gösteri sunan Harika Kanatlar, iki gün boyunca çocuklara güzel anlar yaşattı. Çocuklar, problem çözme, yardımlaşma, ekip çalışması gibi yeteneklerini geliştirici içeriklerle, her bölümünde farklı bir macerayla ekranlarda yer alan Harika Kanatlar karakterleri ile hem eğlenip hem öğrenirken birlikte anı fotoğrafları çektirme fırsatı da buldular. Piazza Club Kart üyesi ziyaretçilerin çocukları etkinliğe ücretsiz olarak katıldı. Kulüp üyeliği bulunmayanlar ise danışma biriminden sadece form doldurarak, bu üyeliğin avantajlarından faydalanmaya başladı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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