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Şanlıurfa Piazza'ya 'kare takımı' geliyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi minik ziyaretçilerini sevilen çizgi film karakterleri ile buluşacak.

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:41Şanlıurfa Piazza'ya 'kare takımı' geliyor
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi minik ziyaretçilerini sevilen çizgi film karakterleri ile buluşacak.

İsmini, başkarakterleri Kuti, Aypa, Rupi ve Enda'nın baş harflerinden alan, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Kare Takımı, AVM'ye geliyor. 14-15 tarihlerinde AVM'nin etkinlik alanında kurulacak olan özel platformda müzikal tadında bir gösteri sunacak olan Kare Takımı, çocukları eğlendirirken onlara faydalı bilgiler de verecek. 4 kafadarın bir araya gelerek, muhabir karakter Keçe'nin kendilerine getirdiği sorunları akılcı bir yoldan çözerek, her bölümde yeni bir macera sunan Kare Takımı'nın maskot karakterleri, Şanlıurfalı çocuklara mutlu anlar yaşatacak. Çocukların hayatlarında karşılarına çıkacak sorunları akılcı ve doğru bir yoldan çözebilmelerini eğlenceli maceralarla anlatan Kare Takımı, hem öğretecek hem de eğlencenin tadını yaşatacak.

Piazza Club Kart başvuru formu dolduran tüm ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik iki gün boyunca 14.00- 16.00- 18.00 saatlerinde minik misafirleri konuk edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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