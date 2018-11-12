Şanlıurfa Piazza'ya Platinum Ödülü Verildi

Şanlıurfa Piazza AVM
, geleneksel olarak düzenlediği kariyer günleri etkinliğiyle sosyal sorumluluk kategorisinde "Platinum ödül" kazandı.
AVM, üniversiteye hazırlanan gençlerin kariyer planlarını doğru yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlediği kariyer günleri ile dünyanın en seçkin pazarlama organizasyonlarından MarCom ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Platinum ödül aldı.
AVM, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün iş birliğiyle gerçekleştirdiği, yurt içinden ve KKTC
'den toplam 41 üniversitenin katıldığı Kariyer Günleri boyunca, öğrenciler ve aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin kişinin yaşamına dokundu. Katılımcı üniversiteler ise bölümleri ile ilgili öğrencilere bilgilendirme yapıp, tercih danışmanlığı hizmeti verdiler. - ŞANLIURFA
Piazza AVM,Şanlıurfa
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:35